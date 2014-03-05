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بالفيديو.. طرح فيلم”RISE OF AN EMPIRE300″ بمصر وأمريكا السبت المقبل

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بالفيديو.. طرح فيلم”RISE OF AN EMPIRE300″ بمصر وأمريكا السبت المقبل بالفيديو.. طرح فيلم”RISE OF AN EMPIRE300″ بمصر وأمريكا السبت المقبل

تطرح شركة    «وارنر برازرز» السينمائية يوم السبت المقبل 7مارس بامريكا ومصر  فيلمها الجديد 300: Rise of an Empire.

ويعتبر الفيلم هو الجزء الثاني من فيلم 300، الذي صدر عام 2006، من إخراج زاك سنايدر وبطولة جيرارد باتلر وحقق نجاحا جيدا حول العالم.

في الجزء الجديد يتناول العمل محاولة القائد اليوناني «ثيمستوكليس» الانتصار في معركة أخرى ضد الفرس، من أجل الإبقاء على الإمبراطورية دون تفكك.

ويتصدى لإخراج الجزء الجديد المخرج نوام مورو، عن سيناريو قام بكتابته زاك سنايدر، عن القصة المصورة لفرانك ميلر، وهو من بطولة سوليفان ستابلتون وإيفا جرين.

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