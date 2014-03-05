حمدان بن محمد وعمار النعيمي ومحمد بن سعود وراشد بن سعود المعلا يعزون في وفاة الشحي

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، واجب العزاء في شهيد الوطن والواجب الملازم أول طارق محمد الشحي.

فقد زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بعد ظهر أمس، منزل أسرة الشهيد في منطقة شعم برأس الخيمة، وقدم صادق عزائه ومواساته الى أم الشهيد، مؤكدا لها سموه أنه وشباب الوطن جميعا أبناؤها.. وأشاد بمناقب الشهيد طارق وتضحياته من أجل الوطن والواجب والشرف، راجيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه مع الأبرار والصديقين.

كما قدم سموه عزاءه إلى أشقاء وذوي المغفور له بإذن الله تعالى، سائلاً المولى عز وجل، أن يلهمهم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء.

رافق سمو ولي عهد دبي في تقديم واجب العزاء الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي.

صادق المواساة

كما قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أمس واجب العزاء إلى أسرة فقيد الوطن الملازم أول طارق محمد الشحي الذي استشهد في العملية الإرهابية التي وقعت أول أمس في مملكة البحرين الشقيقة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه إلى خيمة العزاء بجانب منزل الأسرة في منطقة شعم برأس الخيمة.

وأعرب سمو ولي عهد عجمان عن صادق العزاء والمواساة في هذا المصاب الجلل.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

مصاب جلل

وقدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء إلى أسرة فقيد الوطن الملازم أول طارق محمد الشحي. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه إلى خيمة العزاء بجانب منزل الأسرة في منطقة شعم برأس الخيمة، حيث التقى خالي الفقيد سليمان عبدالله القاضي وعلي عبدالله القاضي وأشقاءه خالد وعلي وراشد ونجله محمد وذويه.

وأعرب سمو ولي عهد رأس الخيمة عن صادق العزاء والمواساة في هذا المصاب الجلل.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين مساء أمس واجب العزاء إلى أسرة فقيد الوطن الملازم أول طارق محمد الشحي.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه، يرافقه الشيخ احمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ام القيوين.

وأعرب سمو ولي عهد ام القيوين عن صادق العزاء والمواساة في هذا المصاب الجلل، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

عزاء

وقدم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، أمس، واجب العزاء إلى أسرة فقيد الوطن الملازم أول طارق محمد الشحي الذي استشهد في العملية الإرهابية التي وقعت أمس الأول في مملكة البحرين الشقيقة.

وأعرب سمو الشيخ سلطان بن خليفة عن صادق العزاء والمواساة في هذا المصاب الجلل.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى أسرة الفقيد الشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس الدائرة المالية، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس هيئة المنطقة الحرة، والدكتور الشيخ سعود بن كايد القاسمي، والشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، والشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخ عبدالله بن فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير شئون المواطنين في الديوان الأميري.