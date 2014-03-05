محلب: الحكومة لا تملك رفاهية الوقت.. ومشاكل مصر تُحل بالعمل الدؤوب

أكد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أن الحكومة لا تملك رفاهية الوقت، مشدداً على أن مشاكل مصر لن تحلها التقارير، وإنما العمل الدؤوب من كافة الوزراء، واصفاً المرحلة التى تمر بها البلاد حاليا بالحرب.

وقال المهندس إبراهيم محلب، فى تصريحات خاصة لبرنامج "يحدث فى مصر" الذى يُقدمه الإعلامى شريف عامر على "MBC مصر"، "مشاكلنا تحتاج إحساسا، وطبيبا، وأؤكد أنه لا يوجد أحد لديه عصا سحرية، ولابد من وجود رؤية وخطة، لأننا فى حالة توقف وجمود".

وأضاف رئيس الوزراء خلال زيارته لعمال المحلة: عقدت اجتماعاً مع السادة الوزراء ونوابهم، وقلت لهم نحن فى حرب، إما النصر أو الشهادة، وكل شخص ليس لديه الاستعداد فليترك موقعه، واشترطت عليهم العمل 15 ساعة يوميا، وأنا أتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.

وعن رأيه فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى التى استقالت منذ أيام، أوضح محلب: الببلاوى له كل التقدير والاحترام، فقد تحمل المسئولية فى لحظة فارقة، وحكومته أدت ما عليها فى ظل الظروف والإمكانيات المتاحة، وكل شخص فى الحكومة أدى دوره على أكمل وجه.