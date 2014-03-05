اتحاد المصريين بالسعودية: هيئة الاستعلامات تعرضت لهجوم غير مبرر عليها

استنكر المهندس إمام يوسف، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، ما قام به أحد المشاركين فى المؤتمر الأخير الذى نظمه اتحاد المصريين بأوروبا من الهجوم على الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

وأكد المهندس إمام يوسف فى تصريح له أن الهيئة العامة للاستعلامات، هى أحد أهم المؤسسات الإعلامية للدولة، والتى تقوم بدور هام وأساسى فى التعبير عن توجهات الدولة المصرية، وتقديم الصورة الصحيحة للعالم عن الأوضاع فى مصر، وهى تقوم بجهد مشكور فى هذا الصدد، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك بعض النقد للأداء فى مناسبات معينة فيجب أن يكون فى إطار النقد الموضوعى البناء من منطلق الحرص على أفضل أداء ممكن لهذه المؤسسة الإعلامية الرائدة فى العالم العربى.

وأكد يوسف أن ما بدر من هذا الشخص من انفعال وهجوم غير مبرر، هو أمر مرفوض شكلا وموضوعا ولا يعبر عن مجمل أداء الهيئة، خاصة فى التواصل الفعال مع الجاليات المصرية فى الخارج، مستشهدا بما تقوم به مرفت السنباطى مدير عام الاتصال بالهيئة بأبناء الوطن فى الخارج بالهيئة العامة للاستعلامات، من تواصل دائم معنا، وإحاطة الجاليات فى جميع أنحاء العالم بالأحداث والفعاليات، وإرسال كل ما هو جديد عن ما يحدث فى مصر فى كل المجالات التى تهم المصريين بالخارج لإعطاء الصورة الصحيحة عن الوطن، وما تقوم به من جهد كبير فى تنظيم الفعاليات والمؤتمرات لتحقيق أفضل أشكال التواصل المباشر بين أبناء مصر فى الخارج والوطن الأم.

ومن ناحية أخرى أكد صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية بباريس، أنه يرى أنه من الأفضل فى الظرف الراهن الذى تمر به مصر الكف عن مهاجمة مؤسسات الدولة، خاصة تلك التى تقوم بواجبها، لمجرد الاختلاف فى وجه النظر، مشيرا إلى أن الارتباك الذى حدث فى الأيام الأولى من الثورة، نظرا لتسارع الأحداث وتلاحقها وضبابية الصورة، ولكن المؤكد أن هيئة الاستعلامات حاليا أظهرت نشاطا واضحا وتجاوبا ملموسا مع المصريين الخارج لم نلاحظه أو نشعر به فى الفترات السابقة للثورة.

وأدان فرهود فى تصريحات صحفية اليوم بشكل صارم وجاد أى هجوم غير مبرر على الهيئة العامة للاستعلامات، موضحا أن كل مصرى مخلص ومحب لوطنه يجب أن يُظهر فى الوقت الراهن من خلال مواقف واضحة وصلبة كل أشكال التعاون مع مؤسسات الدولة الرسمية، بدلا من محاولات والتشكيك غير المبرر والذى يخدم أغراض من يريدون هدم الوطن وتقويض مؤسساته.