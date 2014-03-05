"محلب" يطالب رؤساء الجامعات بالتواصل الدائم مع الطلاب والعاملين

قال الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى فى تصريحات له، عقب لقائه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم، موجهًا حديثه للطلاب، إن القانون هو الذى سيكون بيننا وأن الجامعة مكان للعلم.

وفى السياق ذاته، أكد رؤساء الجامعات فى تصريحات لهم عقب انتهاء لقائهم برئيس الوزراء أن محلب طالبهم بضرورة التواصل مع الطلاب والعاملين خلال المرحلة المقبلة، وذلك لاحتواء الطلاب، مشيرين إلى إنهم عرضوا على رئيس الوزراء ضرورة تطبيق القانون على الطلاب المشاغبين والمخربين والذين سيثبت إدانتهم بأعمال خارجة على القانون.