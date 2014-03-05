وزير الزراعة ينقل مسئول حماية الأراضى بالصف إلى "البحر الأحمر"

قرر الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، نقل مسئول جهاز حماية الأراضى بمدينة الصف للعمل بمحافظة البحر الأحمر، وتحويل مدير مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة ومدير الإدارة الزراعية بالصف للتحقيق العاجل، تمهيداً لتوقيع الجزاء المناسب عليهما، وذلك لتقصيرهم فى ملف التعديات على الأراضى الزراعية فى المدينة.

كما قرر الوزير لفت نظر مسئولى جهاز حماية الأراضى بالصف، وحرمانهم من المكافآت التشجيعية بسبب تقاعسهم عن المتابعات والمرور اليومى على التعديات على الأراضى الزراعية، وتحرير المحاضر الخاصة بالتعديات فى الوقت المناسب.

ونبه أبو حديد على رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بضرورة المرور اليومى ومتابعة ما يتم إنجازه من قبل مديرى المديريات الزراعية على مستوى الجمهورية.

وحذر الوزير جميع العاملين بجهاز حماية الأراضى بديوان الوزارة والمحافظات بالنقل أو العزل فى حالة التقصير فى ملف التعديات على الأراضى الزراعية، والقيام بالواجبات التى تقتضيها مهام عملهم، كما أكد ضرورة تقدير المساحات التى يجب أن تزال وفقاً للزمان والمكان المناسب.

وكان أبو حديد قد فوجئ أثناء خروجه على رأس حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمركز ومدينة الصف، بعدم قيام الموظفين بواجباتهم، وتحرير المحاضر حيال التعديات على الأراضى الزراعية بالمنطقة.