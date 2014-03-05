جامعة القاهرة: تسكين الطلبة بالمدن الجامعية ابتداءً من الجمعة المقبلة

أكد رئيس جامعة القاهرة، أنه تقرر تسكين الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية ابتداءً من يوم الجمعة وقبل بدء الدراسة بيوم، مع اتخاذ كافة التدابير الخاصة بمكافحة عدوى الأنفلونزا الموسمية والمرور على المبانى السكنية وتوعية الطلاب بطرق الوقاية من المرض من خلال مواد مطبوعة.

وأوضح بيان للجامعة، أن العمداء اتفقوا فى اجتماعهم اليوم على قيام الكليات بتقدير تعويض الطلاب عن مد فترة الإجازة وفقاً لشئونها التعليمية على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى منتصف شهر يونيه وتنتهى بنهاية الشهر.

وأشار البيان، إلى أن اللجنة المشكلة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تقوم بالتنسيق مع لجنة مكافحة العدوى التابعة لوزارة الصحة لتوفير إجراءات وقاية بين الطلاب.

كما تقرر إنشاء عيادة طبية بفرع الجامعة بالشيخ زايد لتقديم الإسعافات الأولية للطلاب هناك.

رأس الاجتماع الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، وتم إحاطة العمداء بقرارات المجلس الأعلى للجامعات التى سبقت اجتماع مجلس عمداء الجامعة، فيما يخص أجندة الفصل الدراسى الثانى والعملية التعليمية وتأمين الجامعات واتخاذ التدابير الوقائية للوقاية من مرض الأنفلونزا الموسمية.

وناقش الاجتماع استعدادات الكليات لبدء الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى يوم السبت 8 مارس، وذلك فيما يتعلق بالعملية التعليمية واستقرارها وتأمين الجامعة وتسكين الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية.

واستعرض مجلس عمداء الجامعة ما يتعلق بتأمين الجامعة والعملية التعليمية خلال الفصل الدراسى الثانى والتى ستتم وفقاً لبروتوكول التعاون بين وزارتى التعليم العالى والداخلية الذى يقضى بتواجد الشرطة من الخارج والتدخل فى حالة تعرض الحرم الجامعى لأعمال عنف أو تخريب مع السماح للأمن الإدارى بالجامعة بتفتيش جميع السيارات والحقائب.

كما استعرض مجلس عمداء الجامعة نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة والتى أعلنت بجميع الكليات عدا كليتين، وسيتم الانتهاء من جميع النتائج قبل 15 مارس الحالى.