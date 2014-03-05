محامى "كنيسة القديسين": الداخلية لم تقدم تحرياتها للنيابة حول الحادث

قال جوزيف ملاك، محامى كنيسة القديسين، إن نيابة أمن الدولة العليا أقرت بناء على طلب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، أن وزارة الداخلية لم تقدم أى تحريات فى قضية القديسين حتى يومنا هذا، بالرغم من تعدد طلب النيابة للداخلية مع تكرار البلاغات المقدمة من الكنيسة بهذا الشأن .

وأشار فى تصريحات له اليوم، إلى أن ذلك يؤكد إهمال الداخلية وإساءة استعمال السلطة الذى ترتب عليه طعن الكنيسة على القرار السلبى بالامتناع عن إرسال التحريات لمدة ثلاث سنوات بالرغم من إعلان الداخلية وجود تحريات.

وأضاف محامى كنيسة القديسين، أن هذه الشهادة الرسمية لها مردود قوى على القضية وسير الدعوى وأن هناك مفاجأة سوف تعلن أثناء الجلسة القادمة يوم 9 مارس .