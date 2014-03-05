وزير التعليم العالى: حسم الأدنى للأجور للعاملين بالجامعات خلال أيام

عقد الدكتور وائل الدجوى وزير التعلم العالى والبحث العلمى اجتماعا مساء اليوم مع الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها وعدد من ممثلى العاملين بالجامعات، وذلك لبحث أزمة تطبيق الحد الأدنى على العاملين بالجامعات، حيث تمت الموافقة على طرح 128 % كحد أدنى للأجور للموظفين الذين يتقاضون راتباً أقل من 400%، على أن يتم رفق تقرير بذلك لوزير المالية للموافقة عليه.

وأوضح الدجوى خلال الاجتماع أنه سيتم اعتماد صندوق العاملين بالجامعات خلال الشهر الجارى بعد موافقة رئيس الجمهورية عليه.

وعقب انتهاء الاجتماع توجه الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس والدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها للقاء المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لعرض آخر ما توصلوا إليه واعتماده رسميا.

>وبعد انتهاء اجتماعهم برئيس الحكومة قال الدكتور وائل الدجوى ، وزير التعليم العالى إنه عقد إجتماعا منذ قليل مع المهندس إبراهيم محلب ، تم خلاله مناقشة الموضوعات التى تهم قطاع التعليم العالى وبدء الدراسة يوم السبت 8 مارس قائلا" نسعد بوجود الطلاب بالجامعات ونتمنى لكم فصلا دراسيا هادئا".

وأضاف فى تصريحات صحفية : " الطلاب قادمون للعلم وتم بحث وضع العاملين بالجامعات وتطبيق الحد الأدنى لهم" .

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