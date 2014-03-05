بيل قد يخوض مباراة أيسلندا كاملة رغما عن ريال مدريد

لندن، (إفي): أكد كريس كولمان المدير الفني للمنتخب الويلزي اليوم، أنه يرغب في الدفع بجناح ريال مدريد الإسباني جاريث بيل لمدة 90 دقيقة أمام أيسلندا في اللقاء الودي اليوم.

وأوضح كولمان في تصريحات للصحفيين "إذا كان سيلعب، فنريد أن يخوض 90 دقيقة، وسنخوض المباراة بعقلية صحيحة، وسنسعى للفوز بأقوى فريق لدينا".

وأشاد المدرب الويلزي بالتزام بيل مع المنتخب، مشيرا إلى أن اللاعب سافر مع الفريق أكثر من مرة وهو يعرف أنه لن يشارك في المباراة.

وأشار المدير الفني إلى أن اللاعب يقدم أداء جيدا مع ريال مدريد، بعدما أحرز 14 هدفا، وصنع 12 آخرين، وهو ما يعتبر معدلا رائعا بالنسبة للاعب وسط.

وأضاف "أن لديه موهبة وأدهشتني سرعة وصوله للمستوى المطلوب في هذا الوقت القصير".