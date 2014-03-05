قيادي إخواني سابق: قطر سيتم طردها من “التعاون الخليجي” وتعزل عربيًا حال استمرار دعمها للإخوان

قال الخبير في شؤون الإسلامية سامح عيد معلقًا على سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر أنه أحد سبل الضغط على قطر وذلك لتعديل سياسيتها الداعمة للإخوان المسلمين .

وأضاف عيد أن قطر لن تستجيب لتلك الضغوط لأن قبل سحب السفراء كان هناك تحذيرات عبر مباحثات مستمرة من قبل السعودية والإمارات مع قطر لكنها لم تستجب وذلك دليل على إصرارها على دعمها للإخوان نتيجة ضغوط دولية كبيرة تمارسها تركيا وأمريكا .

ولفت عيد إلى أنه قد تكون الخطوة القادمة هى طرد قطر من مجلس التعاون الخليجيى كاستمرار للضغوط على قطر، مؤكدًا أنه في قد تتدخل مخابرات الدول العربية خاصة السعودية ومصر لإذاعة تسريبات أو إخراج أدلة إدانة للقصر الملكي القطري .

وأشار عيد إلى أن بقاء السفير المصري بقطر في القاهرة ماهو إلا انتظار إلى رد فعل قطر والذي على أساسه يتحدد رد الفعل المصري إما بقطع العلاقات أو بقاء السفير المصري بقطر في القاهرة بصفه دائمة.