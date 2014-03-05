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محلب: ليس أمامنا إلا “النصر أو الشهادة” .. ونحتاج حلول غير تقليدية

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محلب: ليس أمامنا إلا “النصر أو الشهادة” .. ونحتاج حلول غير تقليدية محلب: ليس أمامنا إلا “النصر أو الشهادة” .. ونحتاج حلول غير تقليدية

رئيس مجلس الوزراء

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إنه لايعتمد  علي التقارير اطلاقا لافتا إلي أنه  مع العامل 100 % وأعتقد أن العامل صاحب حق .

ودعا خلال لقاء خاص مع الاعلامي شريف عامر من داخل مصانع المحلة الكبري أذاعته فضائية إم بي سي ،  العمال الي التوكل علي الله وأن يتميز بالذكاء حتي نعبر هذه الأزمة وأبلغتهم أن ليس لديها أموال فكان ردهم :”نشتغل”.

وتابع: مشاكلنا تحتاج احساس وليس نظريات غير قابلة للتطبيق ولا أحد يمتلك عصا سحرية ويجب توفير موازنات معينة وتشكيل لجان فنية لرفع الحالة الموجودة حاليا في مصانع المحلة .

ووعد بزيارة الحديد والصلب ومصانع حلوان الأخري وباقي المصانع لكن “المحلة” هي البداية.

وأكد محلب أننا في حرب وليس أمامنا إما النصر أو الشهادة.

 

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