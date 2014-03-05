لقي عجوز مصرعة صدمة قطار القادم من محافظة أسوان والمتجه إلى القاهرة وذلك بمركز نجع حمادى
> تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن قنا إخطارا بمصرع عبداللاه عمر زيدان، 80 سنة ، مقيم بقرية الشعانية بنجع حمادي، بعد أن صدمه قطار قادم من أسوان ومتجه إلى القاهرة، أثناء عبوره السكة الحديدتم نقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام ، وتحرر المحضر رقم 3009 إداري مركز شرطة نجع حمادي، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
مصرع عجوز صدمه قطار بقنا
لقي عجوز مصرعة صدمة قطار القادم من محافظة أسوان والمتجه إلى القاهرة وذلك بمركز نجع حمادى