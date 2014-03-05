مصرع عجوز صدمه قطار بقنا‎

لقي عجوز مصرعة صدمة قطار القادم من محافظة أسوان والمتجه إلى القاهرة وذلك بمركز نجع حمادى

> تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن قنا إخطارا بمصرع عبداللاه عمر زيدان، 80 سنة ، مقيم بقرية الشعانية بنجع حمادي، بعد أن صدمه قطار قادم من أسوان ومتجه إلى القاهرة، أثناء عبوره السكة الحديدتم نقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام ، وتحرر المحضر رقم 3009 إداري مركز شرطة نجع حمادي، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.