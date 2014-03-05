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داعية سلفي: قطر أداة في يد اسرائيل

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داعية سلفي: قطر أداة في يد اسرائيل داعية سلفي: قطر أداة في يد اسرائيل

الداعية السلفي محمد الأباصيري

قال الداعية السلفي الشيخ محمد الأباصيري إن  الحالية و السابقة  سمحت للإمارة الصغيرة القطرية أن تكون لعبة في أيدي اسرائيل وأمريكا.

وأضاف: قطر تقوم بتنفيذ المخطط الصهيوني لتفكيك دول التعاون الخليجي بل و دول العرب و المسلمين لصالح الكيان الصهيوني لكي لا يكون في النهاية قوة على الأرض سوى إسرائيل .
> واعتبر  الرد العربي و الخليجي حازمًا  بسحب السفراء من قطر ليقول لها دول العرب لقد اكتشفنا عدوانك مؤكدا أن  سحب السفراء رسالة لليهود و من ورائهم في العالم كله أن الوحدة العربية قادمة لا محالة و أن عصر عودة الاتحاد العربي الحقيقي خلف الشقيقة الكيرى و أم العرب قد اقترب.

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