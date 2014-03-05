داعية سلفي: قطر أداة في يد اسرائيل

قال الداعية السلفي الشيخ محمد الأباصيري إن الحكومة الحالية و السابقة سمحت للإمارة الصغيرة القطرية أن تكون لعبة في أيدي اسرائيل وأمريكا.

وأضاف: قطر تقوم بتنفيذ المخطط الصهيوني لتفكيك دول التعاون الخليجي بل و دول العرب و المسلمين لصالح الكيان الصهيوني لكي لا يكون في النهاية قوة على الأرض سوى إسرائيل .

> واعتبر الرد العربي و الخليجي حازمًا بسحب السفراء من قطر ليقول لها دول العرب لقد اكتشفنا عدوانك مؤكدا أن سحب السفراء رسالة لليهود و من ورائهم في العالم كله أن الوحدة العربية قادمة لا محالة و أن عصر عودة الاتحاد العربي الحقيقي خلف الشقيقة الكيرى و أم العرب قد اقترب.