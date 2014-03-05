الخارجية تحذر المواطنين الراغبين في السفر إلي دول أفريقيا من تعرضهم للنصب

حذر السفير، أشرف شيحه نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، من قيام مواطنين مصريين بإستغلال حاجة البعض للبحث عن عمل خارج مصر، بترتيب سفرهم إلي بعض الدول الأفريقية، بدعوى توفير فرص عمل لهم وتقاضيهم مبالغ طائلة مقابل الحصول علي تأشيرات دخول وإيهامهم بترتيب إقامة وفرص عمل لهم في تلك الدول، ويتبين لهم لدى وصولهم تعرضهم لعمليات نصب بما يضعهم تحت طائلة القوانين المحلية ويعرضهم للإعتقال والترحيل.

> حيث ناشدت وزارة الخارجية المواطنين والشباب على عدم الإقدام على السفر بغرض العمل إلى أيه دولة ، دون توقيع عقود عمل رسمية موثقة لدى سفارات الدول المعنية ، أو التعامل مع أشخاص بغرض إلحاق العمالة المصرية بالخارج، دون التأكد من سلامة موقف هؤلاء الأشخاص، أو سفرهم دون غطاء قانوني ويمكن للمواطنين الإستفسار من وحدة إرشادات السفر بوزارة الخارجية قبل سفرهم للخارج عن طريق الرقم التالى (: 25759140 )،و للإطلاع علي إرشادات السفر إلى جميع دول العالم علي موقع وزارة الخارجية علي الانترنت www.mfa.gov.eg .