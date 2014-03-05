بالصور .. عتيق يشهد اجتماع صندوق الإسكان بديوان عام محافظة سوهاج

عقد اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان محافظة سوهاج اجتماع صندوق الاسكان , وذلك برئاسة المحافظ محمود عتيق وبحضور المهندس علاء ياسين – السكرتير العام , والمهندس سهير عبد العال عبد الحميد – وكيل وزارة الاسكان , ومديرى ادارات الشئون القانونية والشئون المالية والادارية والحسابات بالديوان العام .

> وتطرق الاجتماع لمناقشة بعض المشكلات الخاصة بالاسكان داخل المحافظة , حيث توجد بعض العمارات التى تحتاج لعملية رفع كفاءة , حيث قرر الحاضرون منح قروض للوحدة المحلية بقيمة 12 الف جنية للشقة لرفع كفاءتها وتحصيل القيمة من السكان فيما بعد .

> اما بخصوص مشكلة التعديات على بعض المحلات والموجودة بأحد العمارات المملوكة لصندوق الخدمة فقد قرر السيد المحافظ تشكيل لجنة لتقنين الاوضاع , وتزويد العمارة بعدد 2 دور لتحسين استفادة الصندوق منها .

> وخلال الاجتماع صرح محافظ الاقليم بان المحافظة حصلت على قرض من بنك الاستثمار بقيمة 41 مليون جنية لاستكمال بعض المشروعات السكنية بالمحافظة , مشيرا الى انه تم الانتهاء من بناء 90 وحدة سكنية بسوهاج الجديدة , كما تم الحصول على موافقة وزير الاسكان الاسبق على بناء 90 وحدة سكنية اخرى على مساحة 214 فدان فى مدينة سوهاج الجديدة , كما ان القوات المسلحة تقوم حاليا ببناء 32 وحدة سكنية بمدينة الكوثر .

> وأضاف انه هناك مشروع لتطوير الكورنيش الشرقى للنيل على 3 مراحل , وذلك بتكلفة اجمالية تقترب من 19 مليون جنية , حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من مديرية الاسكان , ومكتب التطوير والمتابعة , والشئون القانونية , وحى شرق , واخميم لدراسة المشروع من كافة النواحى .