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بالصور .. عتيق يشهد اجتماع صندوق الإسكان بديوان عام محافظة سوهاج

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بالصور .. عتيق يشهد اجتماع صندوق الإسكان بديوان عام محافظة سوهاج بالصور .. عتيق يشهد اجتماع صندوق الإسكان بديوان عام محافظة سوهاج

عقد اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان محافظة سوهاج اجتماع صندوق الاسكان , وذلك برئاسة  المحافظ محمود عتيق وبحضور المهندس علاء ياسين – السكرتير العام , والمهندس سهير عبد العال عبد الحميد – وكيل وزارة الاسكان , ومديرى ادارات الشئون القانونية والشئون المالية والادارية والحسابات بالديوان العام .
> وتطرق الاجتماع لمناقشة بعض المشكلات الخاصة بالاسكان داخل المحافظة , حيث توجد بعض العمارات التى تحتاج لعملية رفع كفاءة , حيث قرر الحاضرون منح قروض للوحدة المحلية بقيمة 12 الف جنية للشقة لرفع كفاءتها وتحصيل القيمة من السكان فيما بعد .
> اما بخصوص مشكلة التعديات على بعض المحلات والموجودة بأحد العمارات المملوكة لصندوق الخدمة فقد قرر السيد المحافظ تشكيل لجنة لتقنين الاوضاع , وتزويد العمارة بعدد 2 دور لتحسين استفادة الصندوق منها .
> وخلال الاجتماع صرح محافظ الاقليم بان المحافظة حصلت على قرض من بنك الاستثمار بقيمة 41 مليون جنية لاستكمال بعض المشروعات السكنية بالمحافظة , مشيرا الى انه تم الانتهاء من بناء 90 وحدة سكنية بسوهاج الجديدة , كما تم الحصول على موافقة وزير الاسكان الاسبق على بناء 90 وحدة سكنية اخرى على مساحة 214 فدان فى مدينة سوهاج الجديدة , كما ان القوات المسلحة تقوم حاليا ببناء 32 وحدة سكنية بمدينة الكوثر .
> وأضاف انه هناك مشروع لتطوير الكورنيش الشرقى للنيل على 3 مراحل , وذلك بتكلفة اجمالية تقترب من 19 مليون جنية , حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من مديرية الاسكان , ومكتب التطوير والمتابعة , والشئون القانونية , وحى شرق , واخميم لدراسة المشروع من كافة النواحى .

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