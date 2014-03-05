خبير أمني : تقرير “تقصي حقائق رابعة” يفتقد الحرفية الأمنية

علق الخبير الأمنى العقيد خالد عكاشة على تقرير تقصي الحقائق الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان بخصوص فض اعتصام رابعة العدوية ، أنه تقرير جيد ومتوازن لكنه يفتقر للحرفية الأمنية والخلفية الأمنية أثناء الرصد.

وقال عكاشة أن انتقاد التقرير لوزارة الداخلية ، حيث أنها لم تمهل المعتصمين سوى 25 دقيقة للخروج ولم توفر سوى مخرج أمن واحد فقط عبر طريق النصر ، هو انتقاد غير دقيق لأن التقرير لن يهتم بالنظرة الأمنية التي كانت لدى قوات وزارة الداخلية .

وأضاف عكاشة أن قوات فض الاعتصام لم تمهل المعتصمين 25 دقيقة بل منحتهم 45 دقيقة وهو وقت كافي لخروج من كان ينتوي الانسحاب ، مشيرًا إلى أنه لو كانت هناك نية لخروج المعتصمين لظهرت منذ النداءات التحذيرية الأولى من الشرطة لكن النداءات لم تقابل إلا برصاص حي من جانب الإخوان في حين أن قوات وزارة الداخلية لم ترفع السلاح وقتها بل كانت تحذر فقط وهو ما أدى إلى سقوط أول شهداء الشرطة .

ولفت عكاشة، معلقًا على الانتقاد الثاني الصادر من التقرير عن توفير مخرج أمن واحد فقط وهو طريق النصر، أن التصرف الأمني السليم هو إتاحة مخرج واحد فقط أمن ، مشيرًا إلى أنه لو كان هناك أكثر من مخرج كان ذلك سيخلق أكثر من جبهة اشتباك وهو ما سيؤثر على حياة المعتصمين والسكان العزل في محيط الاعتصام وأيضًا كان سيؤدي إلى وقوع شهداء أكثر من الشرطة .

وتمنى عكاشة أن تقرير تقصي الحقائق النهائي الذي سيصدر الشهر الجاري عن المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يهتم بالجانب الأمني ويضم في واضعيه أحد الخبراء الأمنيين حتى تكتمل الرؤية والنصاب السليم للتقرير .