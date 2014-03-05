أخبار عاجلة

وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإرهاب إنهاؤه يمهد الطريق نحو الخلاص من أزمة الصراع العربي الإسرائيلي -
تغطية خاصة - محمد صلاح : الرئيس سيجري لقاءات في الكونجرس ولا أتوقع إلقاء خطاب للسيسي -
قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن -
بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي -
بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم -
رئيس الوزراء يناقش مع شركة أسمنت فرنسية زيادة استثماراتها بمصر -
"فهد شرس" يجبر النيبال على غلق مطارها الدولي الوحيد -
ترامب يصف الانفجار في سان بطرسبورج بـ"المروع" -
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

خبير أمني : تقرير “تقصي حقائق رابعة” يفتقد الحرفية الأمنية

Google+ Print
خبير أمني : تقرير “تقصي حقائق رابعة” يفتقد الحرفية الأمنية خبير أمني : تقرير “تقصي حقائق رابعة” يفتقد الحرفية الأمنية

علق الخبير الأمنى العقيد خالد عكاشة على تقرير تقصي الحقائق الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان بخصوص فض اعتصام رابعة العدوية ، أنه تقرير جيد ومتوازن لكنه يفتقر للحرفية الأمنية والخلفية الأمنية أثناء الرصد.

وقال عكاشة أن انتقاد التقرير لوزارة الداخلية ، حيث أنها لم تمهل المعتصمين سوى 25 دقيقة للخروج ولم توفر سوى مخرج أمن واحد فقط عبر طريق النصر ، هو انتقاد غير دقيق لأن التقرير لن يهتم بالنظرة الأمنية التي كانت لدى قوات وزارة الداخلية .

وأضاف عكاشة أن قوات فض الاعتصام لم تمهل المعتصمين 25 دقيقة بل منحتهم 45 دقيقة وهو وقت كافي لخروج من كان ينتوي الانسحاب ، مشيرًا إلى أنه لو كانت هناك نية لخروج المعتصمين لظهرت منذ النداءات التحذيرية الأولى من الشرطة لكن النداءات لم تقابل إلا برصاص حي من جانب الإخوان في حين أن قوات وزارة الداخلية لم ترفع السلاح وقتها بل كانت تحذر فقط وهو ما أدى إلى سقوط أول شهداء الشرطة .

ولفت عكاشة، معلقًا على الانتقاد الثاني الصادر من التقرير عن توفير مخرج أمن واحد فقط وهو طريق النصر، أن التصرف الأمني السليم هو إتاحة مخرج واحد فقط أمن ، مشيرًا إلى أنه لو كان هناك أكثر من مخرج كان ذلك سيخلق أكثر من جبهة اشتباك وهو ما سيؤثر على حياة المعتصمين والسكان العزل في محيط الاعتصام وأيضًا كان سيؤدي إلى وقوع شهداء أكثر من الشرطة .

وتمنى عكاشة أن تقرير تقصي الحقائق النهائي الذي سيصدر الشهر الجاري عن المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يهتم بالجانب الأمني ويضم في واضعيه أحد الخبراء الأمنيين حتى تكتمل الرؤية والنصاب السليم للتقرير .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا