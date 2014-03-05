محافظ أسوان ونقيب المرشدين يمثلان أسوان فى بورصة برلين السياحية‎

بدأت اليوم فعاليات بورصة برلين العالمية للسياحة ،والتى تشترك فيها مصر بجناح كبير يضم كبريات الشركات السياحية والفندقية.

> وتشارك محافظة أسوان فى البورصة لاول مرة بموقع خاص فى الجناح المصرى بالبورصة بحضور اللواء مصطفى يسرى محافظ اسوان وعبدالناصر صابر نقيب المرشدين السياحيين بأسوان ،والذى يمثل السياحة الأسوانية فى برلين .

وأكد نقيب المرشدين السياحيين بأسوان، أن البورصة بدءت بأحتفالية فى السفارة المصرية بدعوة من السفير محمد حجازى ،وبحضور هشام زعزوع وزير

> السياحة و محافظو اسوان و الأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء والفيوم،والعديد من الصحفيين والأعلاميين الألمان والمصريين .

> وأضاف أن وزير السياحة تحدث و وشرح الوضع القائم فى أعقاب الأعتداء على السائحين فى طابا شارحاً ذلك برسم بيانى عن الأرتفاعات والأنخفاضات فى

> الحركة السياحية الوافدة لمصر فى السنوات قبل وبعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مشيراً إلى أن فعاليات البورصة بدءت بمشاعر متباينة من إحباط وقلق بسبب ما يحدث على أرض الواقع فى مصر.