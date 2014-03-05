إطلاق اسم الشهيد الشحي على أحد المساجد البحرينية

قررت مملكة البحرين - تنفيذا لتوجيهات ملكية سامية - إطلاق اسم شهيد الواجب الديني والوطني المرحوم له ـ بإذن الله تعالى ـ "طارق بن محمد الشحي" على أحد مساجدها.

جاء ذلك خلال رعاية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في ممكلة البحرين وبحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني افتتاح مسجد الشهيد "طارق بن محمد الشحي " والذي قامت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ببنائه.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة ان مملكة البحرين عرفت بتشرفها بإعمار وتشييد المئات من المساجد والجوامع في جميع مناطق المملكة وازدهرت هذه الخدمة الجليلة في العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين.

وأضاف " انه وبحمد الله تعالى فإننا في هذا اليوم المبارك نشهد معاً افتتاح بيت من بيوت الله وقد تمت تسميته باسم شهيد الواجب الشهيد طارق الشحي في مدينة زايد الغراء هذه المدينة التي تعتبر امتداداً لتلك المنظومة وذلك الاهتمام الجليل".

وقال الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس الأوقاف السنية بالبحرين ان التوجيهات الملكية تأتي تقديرًا من المملكة لأدوار وتضحيات هؤلاء الرجال المخلصين الذين يبذلون الغالي والنفيس بغية إشاعة الأمن وتوفير الطمأنينة في مواجهة فئة باغية خرجت على جميع القيم والأعراف والقوانين وانحرفت عن جادة الصواب وانحازت لميول وأهواء لا تريد الخير لهذا البلد الآمن المطمئن بإذن الله تعالى .

وأضاف ان الإدارة قررت كذلك تخصيص أرض بمدينة عيسى لبناء جامع باسم شهداء الواجب حيث سيتم افتتاحه قريبا بمشيئة الله تعالى .

جدير بالذكر ان المسجد يحتوي على مصلى رئيسي في الدور الأرضي يسع لنحو 320 مصل ومصلى بالدور الأول يسع لنحو 210 مصل ومصلى للنساء يسع لنحو 100 مصل والمرافق الملحقة بالمسجد من حمامات ومطابخ وميضأة إضافة إلى صالة للمناسبات مجهزة بجميع الأدوات والأجهزة اللازمة للمناسبات.

ويحتوي مشروع مسجد طارق الشحي كذلك على وقف مكون من 13 محلا تجاريا لتوفير الخدمات المناسبة لأهالي المنطقة وبلغت تكلفة المسجد والوقف 650 الف دينار بحريني .

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