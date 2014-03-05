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التشكيل - دجيكو أساسيا أمام مصر

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التشكيل - دجيكو أساسيا أمام مصر التشكيل - دجيكو أساسيا أمام مصر

دخل المهاجم إيدن دجيكو مهاجم مانشستر سيتي التشكيل الأساسي لمنتخب البوسنة الذي سيواجه في اللقاء الودي مساء الأربعاء.

وأعلن الجهاز الفني للبوسنة التشكيل الأساسي لفريقه الذي سيواجه مصر في النمسا بعد قليل.

وضم تشكيل البوسنة إيدن دجيكو مهاجم مانشستر سيتي وفيداد إيبيسيفتش مهاجم شتوتجارت في خط المقدمة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أسمير بيجوفيتش

الدفاع: منصور موزدا - إرمين بيسكاسيتش - إمير سافيتش - سيد كلوسيناتش

الوسط: سيجاد ساليهوفيتش - عزت هاروفيتش - هاريس ميدونجانين - سيناد لوليتش

الهجوم: إيدن دجيكو - فيداد إبيسيفيتش

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