رئيس الوزراء يتفقد ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة فى جولة مفاجئة بالقليوبية

قام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بزيارة مفاجئة إلى محافظة القليوبية ،أثناء عودته من مدينة المحلة ، حيث قام بالنزول في ميدان المؤسسة بمدينة شبرا الخيمة ، لتفقد أعمال التطوير والنفق المزمع إنشاؤه بإستثمارات تقدر بحوالى 31 مليون جنيه.

وأصدر رئيس الوزراء خلال الجولة تعليمات للمسئولين بمحافظة القليوبية ، بسرعة الإنتهاء من أعمال المشروع ، فى مواعيدها المقررة ، مشيرا إلى انه لن يسمح بالتقاعس أو التقصير نظرا لما يمثله الميدان من عنق الزجاجة لمحافظات الوجه البحرى والعاصمة.

وطالب محلب، عمال الشركة المنفذة للمشروع ، ببذل مزيد من الجهد وزيادة ساعات العمل ، حتى ينتهى التطوير في موعده المحدد خلال شهر يونيو القادم ، للقضاء على أزمة التكدس المروى التي لحقت بالطريق الزراعي السريع ، جراء القيام بأعمال التطوير ، منوها بانه سوف يقوم بتكرار الزيارة لحين الإنتهاء من الأعمال ودخولها الخدمة لصالح المواطنين.