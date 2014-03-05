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رئيس الوزراء يتفقد ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة فى جولة مفاجئة بالقليوبية

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رئيس الوزراء يتفقد ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة فى جولة مفاجئة بالقليوبية رئيس الوزراء يتفقد ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة فى جولة مفاجئة بالقليوبية

قام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بزيارة مفاجئة إلى محافظة القليوبية ،أثناء عودته من مدينة المحلة ، حيث قام بالنزول في ميدان المؤسسة بمدينة شبرا الخيمة ، لتفقد أعمال التطوير والنفق المزمع إنشاؤه بإستثمارات تقدر بحوالى 31 مليون جنيه.

وأصدر رئيس الوزراء خلال الجولة تعليمات للمسئولين بمحافظة القليوبية ، بسرعة الإنتهاء من أعمال المشروع ،  فى مواعيدها المقررة ، مشيرا إلى انه لن يسمح بالتقاعس أو التقصير نظرا لما يمثله الميدان من عنق الزجاجة لمحافظات الوجه البحرى والعاصمة.

وطالب محلب، عمال الشركة المنفذة للمشروع  ، ببذل مزيد من الجهد وزيادة ساعات العمل ، حتى ينتهى التطوير في موعده المحدد خلال شهر يونيو القادم ، للقضاء على أزمة التكدس المروى التي لحقت بالطريق الزراعي السريع ، جراء القيام بأعمال التطوير ، منوها بانه سوف يقوم بتكرار الزيارة لحين الإنتهاء من الأعمال ودخولها الخدمة لصالح المواطنين.

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