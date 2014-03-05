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أسرة بأسيوط تدخل فى اضراب عن الطعام للإفراج عن متهم بالاتجار في المخدرات

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أسرة بأسيوط تدخل فى اضراب عن الطعام للإفراج عن متهم بالاتجار في المخدرات أسرة بأسيوط تدخل فى اضراب عن الطعام للإفراج عن متهم بالاتجار في المخدرات

اتهمت أسرة مكونة من أب وإبنته من مدينة أبو تيج معاون مباحث القسم بالتعدى عليهما وضربهما ودخلت فى إضراب مفتوح عن الطعام كوسيلة للضغط عليه لتغيير أقواله فى محضر ضبط إبنه الذى ألقى القبض عليه وبحوزته حشيش وسلاح نارى

كان اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أبو تيج يفيد وصول بلاغ من مدير مستشفى أبو تيج المركزى بوصول كلا من رجب الضبعانى ونجلته معلنين إضرابهم عن الطعام
> وبالإنتقال وسؤالهم عن سبب الإضراب أقروا بأنهم يتضررون من معاون مباحث القسم متهمينه بالتعدى عليهم بالضرب وتم إسداء النصيحة لهم بالعدول عن ذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك
> وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة
> وقال مصدر أمنى بأن  هذه المحاولات للضغط على الضابط بعد القبض على احد افراد الأسرة وبحوزته كميات من المخدرات.

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