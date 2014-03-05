وزير الخارجية يلتقي نظيره في الفاتيكان لبحث العلاقات بين البلدين

قال السفير بد عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير نبيل فهمي التقى وزير الخارجية مع كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الفاتيكان، في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى دولة الفاتيكان.

و أضاف المتحدث أن اللقاءان تناولا العلاقات الثنائية بين مصر والفاتيكان، وعدداً من القضايا الإقليمية الهامة من بينها الوضع الإنساني في سوريا، وأهمية مواجهة ظاهرة الطائفية وتداعياتها على منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن أهمية الحوار حول القيم المشتركة بين الأديان وتعزيز التفاهم بين أتباعها.

و أشار إلى أن الوزير تناول القضية الفلسطينية وأهمية الحفاظ على هوية القدس الشرقية باعتبارها تهم الإنسانية كافة وليس الجانب الفلسطيني فقط.