بالمستندات: ننشر تقرير “تقصى حقائق” القومى لحقوق الإنسان حول فض اعتصام رابعة

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمر صحفى عالمى اليوم، لإعلان تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فض اعتصاميْ رابعة والنهضة، بفندق فيرمونت نايل سيتي، وكان في مقدمة الحضور كمال عباس ومنال الطيبي ومحمد عبد العزيز وياسر عبد العزيز وجمال فهمي وجورج إسحق وناصر أمين ومحمد فايق وعبد الغفار شكر.

في بداية المؤتمر اعتذر جورج إسحق عن تأخر موعد الانعقاد لعقدهم اجتماعاً مغلقاً مع لجنة تقصي الحقائق لمناقشة بعض النقاط المبهمة في التقرير، وقام ناصر امين عضو المجلس بعرض مجموعة من المواد الفيلمية لبعض العناصر المسلحة التى كانت وسط المعتصمين المدنيين، وكذلك خطة الامن لفض الاعتصام على مدار اليوم.

وألقى ناصر أمين ملخص تقرير لجنة تقصى الحقائق بالمجلس القومى لحقوق الانسان حول فض اعتصام رابعة العدوية، وجاء كالتالى :

المراسل : بكر الشرقاوى