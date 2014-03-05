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بايرن ميونيخ يسعى لضم مونتويا من برشلونة

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بايرن ميونيخ يسعى لضم مونتويا من برشلونة بايرن ميونيخ يسعى لضم مونتويا من برشلونة

أ ش أ - كشفت تقارير ألمانية عن رغبة المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني، بيب جوارديولا، في التعاقد مع الظهير الأيمن لنادي برشلونة الإسباني مارتين مونتويا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن جوارديولا يسعى لضم لاعب آخر من برشلونة، وذلك بعدما قام بالتعاقد العام الماضي مع لاعب الوسط تياجو ألكانتارا، مضيفة أن جوارديولا يحاول إقناع مونتويا بشد الرحال نحو الفريق البافاري، خاصة أنه لم يجدد عقده بعد مع برشلونة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت نهاية العام الماضي خلال سوق الانتقالات الشتوية إلى اهتمام أندية توتنام وليفربول وروما بضم مونتويا، خاصة مع عدم تجديد عقد اللاعب مع البرسا.

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