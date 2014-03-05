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مقتل 10تكفيريين والقبض على 43 آخرين وتدمير 7 أنفاق خلال حملة للجيش بشمال سيناء

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مقتل 10تكفيريين والقبض على 43 آخرين وتدمير 7 أنفاق خلال حملة للجيش بشمال سيناء مقتل 10تكفيريين والقبض على 43 آخرين وتدمير 7 أنفاق خلال حملة للجيش بشمال سيناء

قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحث العسكري، إن قوات الأمن قامت اليوم، الأربعاء، بمداهمة مناطق السبوع – العبيدات – الخروبة – القواديس” العريش – ” المقاطعة – حى كبريت – المهدية – جوز ابورعد – نجع شبانة ” بالشيخ زويد و رفح.

و أضاف المتحدث العسكري أن الحملة أسفرت عن مقتل 10  تكفيريين من العناصر التكفيرية الخطرة والقبض على 43 اخرين وجارى فحصهم امنيا، تدمير 7 فتحات نفق لتهريب الأفراد والبضائع بمناطق، و العثور على ماسورة مدفع داخل أحد منازل العناصر الإرهابية .

كما اسفرت الحملة عن حرق 85 عشة والتى تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، و حرق 30دراجة بخارية و 22 عربة ، بدون أوراق أو لوحات معدنية والتى تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة .

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