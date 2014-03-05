وزير الأوقاف يفتتح مشروع إسكان الهيئة بطنطا بتكلفة 75 مليون جنيه

إفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مشروع هيئة الأوقاف بطنطا، والذي يضم 36 عمارة سكنية، تشمل 1024 وحدة، بالإضافة إلى محلات تجارية مجهزة بتكلفة 75 مليون جنيه، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لمحافظة الغربية اليوم الأربعاء.

حيث حضر الأفتتاح كل من ،وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية محمد نعيم ورئيس هيئة الأوقاف المهندس صلاح الجندي.

وقال وزير الأوقاف،إنه قام اليوم بتسليم الدفعة الأولى من المشروع ،الذي تنفذه هيئة الأوقاف للعاملين بها، وإنه سيتم إستكمال تسليم بقية الوحدات السكنية، حيث يأتي هذا المشروع كجزء من أنشطة الهيئة التنموية والاجتماعية، وفي إطار إهتمامها بالشباب والبعد الاجتماعى في أنشطتها.

> وأكد الوزير أنه تفقد اليوم كذلك والوفد المرافق له المكان المقترح لإقامة مستشفى الدعاة التابع لوزارة الاوقاف في طنطا ،لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعاملين بالوزارة والأئمة والدعاة والمواطنين في إطار الدور الاجتماعي للوزارة وإهتمامها بالمجتمع والبيئة.

بدوره، أوضح رئيس هيئة الأوقاف ،أن الوحدات السكنية التي تم تسليم مرحلتها الأولى اليوم ،بتمويل من هيئة الأوقاف تبلغ مساحة الوحدة بها 65 متر مربعا، ويتم الإستفادة منها بنظام الإيجار المبسط للتخفيف عن العاملين بالهيئة ووزارة الأوقاف، وأن المشروع يتضمن 36 عمارة بها 1024 وحدة سكنية كاملة التشطيب.

فى سياق متصل أكد جمعة أن المشروع يأتي ضمن مشروع إسكان الشباب وإنة سيتم تخصيص وحدات منه للشباب ،بنظام الإيجار وبنفس المبلغ للتخفيف عن الشباب المقبل على الزواج بشكل خاص، ووفق نظام أعدته الهيئة لمراعاة الشفافية والإجراءات القانونية للمستحقين.

يذكر أن وزير الأوقاف ،رافق رئيس مجلس الوزراء وعددا من الوزراء في زيارته الحالية لمحافظة الغربية عقب جولة لإفتتاح مشروع هيئة الأوقاف السكني، كما سيلتقى مع الدعاة بالمحافظة.