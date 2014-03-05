صحفيون يدلون بشهاداتهم عن الاعتداء عليهم أثناء تأدية عملهم بمؤتمر في فندق ماريوت

نظمت المجموعة المتحدة “محامون ومستشارون قانونيون”، ملتقى تحت عنوان “أمن وسلامة الصحفيين أثناء تغطية الأحداث الخطيرة”، بفندق ماريوت بالزمالك، اليوم، وقد كان من أحد فعاليات الملتقى، الإدلاء بشهادات حية للإعتداءات التي قد تمت على صحفيين ومراسلين بعدد من المؤسسات الإعلامية في الشارع المصري، أثناء تغطيتهم أحداث خطيرة.

حيث قال حسام بكير المصور بجريدة البديل أثناء شهادته، “أثناء تغطيتي لفعاليات إحياء الذكرى الثالثة لثورة يناير، قامت قوات الأمن بإطلاق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية على المتظاهرين المنتمين للعديد من التيارات الثورية أثناء وقفتهم أمام نقابة الصحفيين”.

وأضاف بكير “و قد أصابت إحدى تلك الأعيرة جانبي، أثناء هروبي من قوات الأمن خوفًا من إلقاء القبض علي، ولم أشعر بمرور الرصاصة إلا أني وجدت الكثير من الدماء على ملابسي، وذهبت مسرعًا إلى المستفي حيث تم علاجي قبل تفاقم الأمر”.

و قد قال أسلم فتحي مراسل شبكة “أم بي سي” مصر خلال شهادته عن واقعة الإعتداء عليه، “أنه قد تم إلقاء القبض علي من قبل قوات الأمن بالرغم من ظهور ما يثبت بأنني مصور بقناة “أم بي سي”، فيما أبروحني ضربًا وتم سبي بأفظع الشتائم.

وأضاف فتحي “قمت بالاعتذار أكثر من مرة ولولا ذلك لكانوا استكملوا ضربهم لوقت طويل، وقطع كافة الوسائل التي تجعلني متصلا بأي جهة لمحاولة إنقاذي مما أنا فيه”.