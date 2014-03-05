الجابر: الكل يتحد ضد فوز الهلال ببطولة معي

يؤمن سامي الجابر المدير الفني لفريق الهلال السعودي ان الجميع اتحد من أجل حرمان فريقه من الفوز ببطولة تحت قيادته.

وقال الجابر "جماهير الهلال تدرك أن هناك حربا شنيعة ضدي لإفشال تجربتي كمدرب."

وأوضح الجابر أنه مرتبط بعقد لتدريب الفريق يمتد إلى ثلاث سنوات، ولا يوجد ضامن لاستكمال هذه المدة سوى إذا رأت الإدارة أنني أؤدي عملي بالطريقة التي ترضيهم.

وألمح مدرب الهلال إلى ان اكبر مشكلة تعاني منها الرياضة السعودية، هي التنظير، حيث يخرج بعض الأشخاص ينظرون ويطالبونك باللعب بهذه الطريقة أو تلك.

وأضاف الجابر "تربيت على عدم رد الإساءة بالإساءة، رغم الإساءات المتعددة التي يتعرض لها."

واتهم الجابر الإعلام بعدم الاحترافية، مؤكدا إنه اعتاد على أن يكون صادقا مع الإعلام لكنه يدفع الثمن غاليا في النهاية.