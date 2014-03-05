أخبار عاجلة

وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإرهاب إنهاؤه يمهد الطريق نحو الخلاص من أزمة الصراع العربي الإسرائيلي -
تغطية خاصة - محمد صلاح : الرئيس سيجري لقاءات في الكونجرس ولا أتوقع إلقاء خطاب للسيسي -
قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن -
بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي -
بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم -
رئيس الوزراء يناقش مع شركة أسمنت فرنسية زيادة استثماراتها بمصر -
"فهد شرس" يجبر النيبال على غلق مطارها الدولي الوحيد -
ترامب يصف الانفجار في سان بطرسبورج بـ"المروع" -
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الجابر: الكل يتحد ضد فوز الهلال ببطولة معي

Google+ Print
الجابر: الكل يتحد ضد فوز الهلال ببطولة معي الجابر: الكل يتحد ضد فوز الهلال ببطولة معي

يؤمن سامي الجابر المدير الفني لفريق الهلال السعودي ان الجميع اتحد من أجل حرمان فريقه من الفوز ببطولة تحت قيادته.

وقال الجابر "جماهير الهلال تدرك أن هناك حربا شنيعة ضدي لإفشال تجربتي كمدرب."

وأوضح الجابر أنه مرتبط بعقد لتدريب الفريق يمتد إلى ثلاث سنوات، ولا يوجد ضامن لاستكمال هذه المدة سوى إذا رأت الإدارة أنني أؤدي عملي بالطريقة التي ترضيهم.

وألمح مدرب الهلال إلى ان اكبر مشكلة تعاني منها الرياضة ، هي التنظير، حيث يخرج بعض الأشخاص ينظرون ويطالبونك باللعب بهذه الطريقة أو تلك.

وأضاف الجابر "تربيت على عدم رد الإساءة بالإساءة، رغم الإساءات المتعددة التي يتعرض لها."

واتهم الجابر الإعلام بعدم الاحترافية، مؤكدا إنه اعتاد على أن يكون صادقا مع الإعلام لكنه يدفع الثمن غاليا في النهاية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما