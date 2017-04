رحمة رياض: لا أسمح لشذى حسون أو لغيرها بتقييمي

"بوسة" أغنية خليجية جريئة، صوّرها المخرج اللبناني جاد شويري، وتنوي الفنانة العراقية رحمة رياض إصدارها قريباً، نتيجة تعاونها مع تركي الشريف الذي كتب كلماتها، ولحّنها فايز السعيد، ووزّعها حسام كامل.

وتقوم الأغنية على قصّة خرافية، حسبما صرّح به شويري لـ"سيدتي نت"، إذ أوضح أن فكرته مستوحاة من قصّة الأميرة النائمة، وإن رويت هذه المرة بطريقة مختلفة أو مقلوبة، إذ يكون الأمير اليوم نائماً، في الوقت الذي تضطلع رحمة بدور البطولة، حيث تقوم بمغامرات وتوقظه بـ"بوسة" على خدّه.

"سيدتي نت" زارت موقع تصوير "الكليب" في أحد القصور الأثرية في بيروت، والتقت رحمة التي ظهرت بـ "لوك" جريء ولافت.

لماذا اخترت المخرج جاد شويري؟

اخترت جاد لأنّ أعمارنا متقاربة. ونحن سبق وتفاهمنا على الصورة التي سأظهر بها، في أول تعاون لنا سوياً.

ما رأيك بالمواهب التي تخرّجها برامج الهواة؟

بالنسبة إلي، هناك أصوات جميلة، ولكن لا يأخذ الجميع حقه.

ما سبب انضمامك مؤخراً إلى شركة "MUSIC IS MY LIFE"؟

هي الشركة الوحيدة التي كانت في بالي، والعقد مريح لي ولهم.

ما الجديد في قضيتك مع شذى حسون؟

ليس هناك من مناوشات، وكل ما حصل أنني قمت بالردّ على تصريح أدلت به إلى إحدى المجلات، وقد رفضت أن تقيّمني شذى أو غيرها، مع احترامي لجميع الفنانين. أنا أقبل تقييمي فقط من ملحّن كبير وأستاذ في الموسيقى أو من اختصاصي يفهم طبيعة الصوت.

رحمة صوت جميل

من جهته، أكّد المنتج باسم عساف أنّ "رحمة فنانة عراقية ذات صوت جميل، وتملك المقوّمات لكي تكون بين فنّانات الصفّ الأول، بحكم امتلاكها قاعدة جماهيريّة كبيرة، من خلال ما تظهره مواقع التواصل الاجتماعي".

ما قصة الحصّان؟

اللافت في كليب رحمة، هو ظهور الحصان الأبيض. وقد تبيّن أنّ ظهوره يرتبط بإعلان لصالح صالون "by steve"، حيث من المرجّح أن يقدّم مصفّف الشعر "ستيف" فكرة جديدة، تقوم على الاستعانة بشعر الحصان وتطبيق موديلات وألوان شعر عليه.

من جهته، اشار خبير التجميل bouba إلى أنها "المرة الأولى التي يتعاون فيها مع رحمة"، معلناً ثقته "بأفكار جاد الجميلة"، خالصاً إلى القول: "سنعمل على إبراز ملامح رحمة الطبيعيّة بطريقة ناعمة، وقد اعتمدنا الألوان الترابية التي تليق بها".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"