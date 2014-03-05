تيم حسن يخرج زينة من أزمتها مع عز

بعدما سبق أن وأعلنت ابتعادها عن التمثيل مؤقتاً إلى حين انتهاء قضيتها مع أحمد عز وإثبات نسب توأميها له، قررت الممثلة زينة العودة إلى الساحة الفنية، بناءً على نصيحة أصدقائها المقربين بالعودة كي لا يتأثر مستقبلها الفني بمشاكلها الشخصية، ومحاولة منها للخروج من أزمتها ولو بشكل مؤقت من خلال العمل، وقعت زينة فعلياً على مسلسل جديد مع الجابري للإنتاج الفني يحمل اسم"الجسر".

والعمل يشارك في بطولته الفنان السوري تيم حسن وأحمد راتب وسوسن بدر عن قصة من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج حسني صالح.

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