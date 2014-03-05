إزالة 70 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية في حملة مكبرة بمراكز الفيوم

قامت اللجنة المكلفة بتنفيذ حملات الازالة لازالة جميع التعديات والمخالفات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم برئاسة اللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء الشافعى حسن مدير أمن الفيوم بإزالة جميع التعديات والمخالفات الواقعة على جانبى طريق القاهرة / الفيوم فى المسافة من محطة تحصيل الرسوم حتى الطريق الدائرى 0

وضمت الحملة رؤساء مركزى سنورس وطامية ونواب مركزى إطسا والفيوم ورجال الشرطة والقوات المسلحة وقيادات المرور وشرطة المرافق وعدد 6 لوادر والمعدات اللازمة لإزالة التعديات والمباني المخالفة .

> أشار اللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة أنه تم إزالة أكثر من 70 حالة تعدى مابين تعديات على أراضى زراعية وأملاك دولة وأكشاك وإشغالات وسيتم نقل المواد المستخدمة في عمليات البناء الي الوحدات المحلية بالمراكز مع تحرير المحاضر الفورية للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم ليكونوا عبرة لغيرهم .

> وأكد أن حملات الإزالة مستمرة وستجوب كافة المراكز والمدن والقرى لإزالة جميع التعديات والإشغالات ولن يتم التهاون مع المتعدين وسيتم محاسبتهم قانونياً وإحالتهم للتحقيقات الفورية.

> وأكد ان هذا يأتبي في إطار سلسلة الحملات التي تقوم بها محافظة الفيوم بالتعاون مع قيادات الشرطة وقوات الامن المركزي لازالة جميع التعديات علي الاراضي الزراعية والمباني المخالفة والاشغالات المختلفة ، وبناءاً على توجيهات الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم واللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة.