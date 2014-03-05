' مشاركة متعب أمام يانج أفريكانز واردة '

(/أ ش أ/) - أكد إيهاب علي طبيب الأهلي، أن فرص لحاق عماد متعب مهاجم الفريق بمباراة العودة أمام يانج افريكانز المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، واردة.

وأوضح أن اللاعب سيخضع لاجراء آشعة سونار اليوم الأربعاء على العضلة الخلفية، من أجل الاطمئنان على التعافى من حالة الاجهاد الذي كان يعاني منه اللاعب في تدريبات الأمس.

من جهة أخرى، شارك اللاعب البوركيني موسى إيدان لاعب وسط الأهلي في التدريبات الجماعية، بعد حصوله على راحة من تدريبات الأمس بسبب شعوره بإجهاد عام في الجسم.

وكان الجهاز الطبي للفريق قد طلب خضوع اللاعب لبعض الفحوصات الطبية وتحاليل الدم للاطمئنان علي حالته الصحية بعد رحلة تنزانيا الأخيرة.

ومن المنتظر أن يخضع لتلك الفحوصات اليوم، إلا أن تحسن حالته قد سمح له بالمشاركة في المران الصباحي.

وكان الأهلي قد خسر بهدف خارج قواعده في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.