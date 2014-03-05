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بالصور.. القومى للطفولة يمنح والدة "زينة" لقب سفيرة الأطفال فى خطر

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التقى المجلس القومى للطفولة والأمومة والدة الطفلة زينة ضحية بورسعيد وقامت د.عزة العشماوى الأمين العام للمجلس بمنحها درع المجلس ولقب سفيرة المجلس للأطفال فى خطر إيمانا من المجلس بأهمية مساندتها ودعمها لكى تتخطى محنتها التى آلمت المجتمع بأسره وإيماناً بالمسئولية لحماية حقوق أطفال .

وقالت الأمين العام إن المجلس حرص على تقديم الدعم والعون لوالدة زينة بهدف دمجها فى المجتمع لكى تعمل متطوعة بالدفاع عن حقوق الأطفال المعرضين للخطر ومناصرتهم، ومتابعة حالتهم بالتنسيق مع المجلس وتحريك المجتمع لمساندة قضايا هؤلاء الأطفال، خاصة وأنها مرت بظروف قاسية تدفعها للوقوف بجانب تلك الفئة من الأطفال.

وكشفت الأمين العام أن المجلس سيعمل بالتنسيق مع كل الجهات المعنية وفى مقدمتها رئاسة الجمهورية والنيابة العامة والإعلام من أجل حق الطفلة زينة وحق الأطفال المعرضين للخطر ومساعدة والدتها للقصاص لها، وقالت إن المجلس قام بالمساعدة على التواصل مع رئاسة الجمهورية.

وقالت والدة زينة خلال اللقاء إن المتهمين لهم سجل إجرامى وهناك خطورة على المجتمع منهم وخروجهم يؤدى إلى إنتاج توربينى جديد للمجتمع ويمثل خطرا على أطفال آخرين، وأثنت على الرئيس عدلى منصور معربة عن تقديرها لشخصه وأنه بإمكانه الحصول على حق ابنتها.

وطالبت ريم أبو عيد المسئولة عن الحملة الشعبية بإعدام قتلة الطفلة زينة بتوصيل طلبهم لرئيس الجمهورية بتعديل قانون الطفل، وقالت إنه فى إطار الحملة الشعبية تناشده باسم الإنسانية والعدل بإعادة محاكمة قتلة زينة تحقيقا للعدالة وردعا لكل من تسول له نفسه بارتكاب جريمة مماثلة فى حق أطفال مصر وأنهم على يقين من أنه لن يخذل الحق وسيدعمه بكل قوة مطالبين بمقابلة الرئيس لمساندته فى القضية، كما طالبوا خلال للقاء المشير السيسى بتبنى قضيتها وتلبية نداء والدة زينة.

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