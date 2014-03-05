ديشان غاضب من استبعاد فرنسا من المرشحين للفوز بكأس العالم

(/أ ش أ/) - أعرب ديدييه ديشان مدرب فرنسا عن جزنه لاستبعاد منتخب بلاده من الترشيحات للفوز بمونديال العالم.

وقال مدرب يوفنتوس السابق: "لكن في الوقت نفسه لابد أن نعترف بأن الفريق لا يمكنه التظاهر بوجوده ضمن المرشحين لانتزاع لقب كأس العالم لكرة القدم هذا العام في البرازيل".

وأشار المدرب فى تصريح للصحفيين اليوم إلى أن فرنسا فازت بكأس العالم للمرة الوحيدة في تاريخها على أرضها عام 1998 ثم ببطولة اوروبا 2000 قبل الصعود الى نهائي كأس العالم 2006 بفضل النجم زين الدين زيدان.

وصرح "بعد اعتزال زيدان خرجت فرنسا من الدور الأول في بطولة اوروبا 2008 وكأس العالم 2010 قبل الوصول الى دور الثمانية في بطولة اوروبا 2012".

وأضاف ديشان أن المنتخب استعد بمنتهى القوة للمباراة الودية على أرضه أمام هولندا فى إطار الجهود لبناء فريق قوى قادر على تحقيق الانتصارات وحصد البطولات.

وقال هوجو لوريس حارس وقائد فرنسا "الفرق تخشانا لأن فرنسا تملك تلك المواهب دائما."