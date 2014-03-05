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حمدان بن محمد يعزي بوفاة الشهيد طارق الشحي

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حمدان بن محمد يعزي بوفاة الشهيد طارق الشحي حمدان بن محمد يعزي بوفاة الشهيد طارق الشحي

قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي واجب العزاء في شهيد الوطن والواجب الملازم أول طارق محمد الشحي .

 جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه بعد ظهر اليوم إلى منزل أسرة الشهيد في منطقة شعم برأس الخيمة إذ قدم صادق عزائه ومواساته الى أم الشهيد .. مؤكدا لها سموه أنه وشباب الوطن جميعا أبناؤها .. وأشاد بمناقب الشهيد طارق وتضحياته من أجل الوطن والواجب والشرف راجيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه مع الابرار والصديقين .

كما قدم سموه عزاءه إلى أشقاء وذوي المغفور له بإذن الله تعالى سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء " إنا لله وإنا إليه راجعون ".

رافق سمو ولي عهد دبي في تقديم واجب العزاء الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي .
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