الأوقاف تقرر فصل قيادات إخوانية سابقة وتعلن انتهاء عصر الأخونة

أعلنت وزارة الاوقاف انتهاء عصر الأخونة والقيادات الإخوانية بالوزارة للابد ، وأن القيادات الاخوانية التى تم فصلها اليوم وقبل ذلك لم يعد لأي منهم أي علاقة بوزارة الأوقاف ، وأن أيا منهم لا يمثل وزارة الأوقاف ، ولا يعبر عنها ، ولا يحق له أن يتحدث باسمها أو يعلن انتسابه إليها.

> واوضح بيان للوزارة اليوم الاربعاء ان وزارة الأوقاف انهت عمل كل ماهر جلبط رئيس قطاع الخدمات بالوزارة سابقا و محمد الأنصاري رئيس قطاع مكتب الوزير سابقا بها ..وذلك بعد قرار الوزارة السابق بفصل كل من الشيخ سلامة عبد القوي المتحدث الرسمي السابق باسم الوزارة في عهد الإخوان والشيخ محمد الصغير مستشار الوزير السابق والشيخ أحمد هليل مدير عام الإرشاد الديني ومستشار الوزير السابق وإنهاء ندب كل من الدكتور صلاح سلطان الأمين السابق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والدكتور جمال عبد الستار وكيل الوزارة السابق لشئون الدعوة ، واقالة الدكتور عبده مقلد رئيس القطاع الديني السابق .

> واكدت الوزارة أن هؤلاء المذكورين لم يعد لأي منهم أي علاقة بوزارة الأوقاف ، وأن أيا منهم لا يمثل وزارة الأوقاف ، ولا يعبر عنها ، ولا يحق له أن يتحدث باسمها أو يعلن انتسابه إليها ، وأن جميع ما لدى أي منهم من إثباتات شخصية أو كارنيهات تتعلق بعملهم بالأوقاف قد صارت لاغية لا يعتد بها.

أ ش أ