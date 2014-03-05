بالصور .. حالة من الذعر بسبب سماع دوي انفجار بمحيط مجمع محاكم قنا

شهد مجمع محاكم قنا حالة من الذعر بين المواطنين وموظفى المحكمة وفرارهم من العمل بعد سماع دوى انفجار خارج المحكمة اعتقاداً منهم بوجود مفرقعات بالمنطقة .

وتبين من فحص إدارة المفرقعات وجود 4 مواسير مملؤءة بروث حيوانات وطيور وتايمر ساعة دون وجود مواد مفجرة أو مفرقعات بداخلهم.

كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى اخطارا بحدوث انفجار أمام مجمع المحاكم بقنا ،وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدنى والحريق وإدارة المفرقعات لمكان الواقعة، وتبين العثور على 4 مواسير بطول 20 سم لكل واحدة موجودة أسفل شجرة بالقرب من سور مجمع المحاكم فتم فحصها وتبين ان بها كمية من روث الحيوانات والطيور وبها تايمر وبطارية ساعة مثبت بها وبعد اللاصق وعدم وجود أى مواد مفجرة أو قابلة للأنفجار .

وقامت قوة أمنية برئاسة النقيب أحمد متولى رئيس مباحث قسم قنا بمسح المنطقة للتأكد من خلو ميدان المحكمة من أى مواد متفجرة ، بالإضافة إلى فحص السيارة رقم 28255 ملاكى قنا وتبين خلوها من أى مواد متفجرة ولم ينتج عن الواقعة أى اصابات فى الأرواح .

وفى سياق متصل أكد اللواء محمد كمال مدير أمن قنا أنه لايوجد أى متفجرات بمكان الواقعة وانها مجرد روث من الحيوانات داخل المواسير التى تم العثور عليها بموقع البلاغ ، موضحا أنه يتم حاليا تمشيط المكان الموجود بالمجمع من داخل وخارج المحكمة للتأكد من عدم وجود أى قنابل أو مواد متفجرة ، موضحا أن رجال الحماية المدنية والمفرقعات والمعمل الجنائى يقومون بمسح المكان لبيان أسباب الانفجارالصوتى .