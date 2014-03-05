أخبار عاجلة

وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإرهاب إنهاؤه يمهد الطريق نحو الخلاص من أزمة الصراع العربي الإسرائيلي -
تغطية خاصة - محمد صلاح : الرئيس سيجري لقاءات في الكونجرس ولا أتوقع إلقاء خطاب للسيسي -
قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن -
بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي -
بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم -
رئيس الوزراء يناقش مع شركة أسمنت فرنسية زيادة استثماراتها بمصر -
"فهد شرس" يجبر النيبال على غلق مطارها الدولي الوحيد -
ترامب يصف الانفجار في سان بطرسبورج بـ"المروع" -
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور. محافظ يتفقد أعمال التطوير والرصف بمدينة كفرالشيخ ويناقش مشاكل المواطنين

Google+ Print
بالصور. محافظ يتفقد أعمال التطوير والرصف بمدينة كفرالشيخ ويناقش مشاكل المواطنين بالصور. محافظ يتفقد أعمال التطوير والرصف بمدينة كفرالشيخ ويناقش مشاكل المواطنين

المحافظ يتفقد أعمال التطوير والرصف بمدينة كفر الشيخ

تفقد المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ ، صباح اليوم الأربعاء ، بمدينة كفر الشيخ لتفقد أعمال تطوير الميادين وأعمال الرصف الجارية بحى القنطرة البيضاء بكفر الشيخ برفقة اللواء حسين الطاهر السكرتير العام المساعد واللواء محمود مطاوع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ .

حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد ميدان العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبد العزيز ال مسعود ملك المملكة العربية الواقع على رافد الطريق الدولى طنطا كفر الشيخ والجارى توسعته وتطويرة للمرحلة قبل النهائية .

كما تفقد المحافظ اعمال توسعة وتطوير طريق “المحلة / كفر الشيخ” ضمن مراحلة النهائية وتفقد أعمال التطوير الجارية بميدان القنطرة امام مرور كفر الشيخ وتفقد أعمال الرصف الجارية بشوارع حى القنطرة بعد توسعتها ورد الشىء لاصله من اعمال توصيل الغاز للمنازل والمعتمد لرصفها مبلغ 4 أربعة مليون جنية .

, التقى المحافظ بأهالى القنطرة واستمع لمطالبهم المتعلقة بزيادة أعمال رصف الشوارع وتوسعة كوبرى ميت علوان لاستيعاب السيارات ومنع تكدسها على جانبى الكوبرى وسرعة رد الشىء لاصلة من اعمال الحفر الخاصة بتوصيلات الغاز الطبيعى للمنازل .

وقد أعطى المحافظ تعليماته لرئيس مدينة كفرالشيخ بسرعة رد الشىء لاصلة وتسوية وتوسعة شوارع القنطرة قبل اجراء اعمال الرصف والتطوير .

وعقب ذلك توجه المحافظ لرافد الطريق الدولى ( طريق صلاح سالم ) بمنشأة فؤاد القبلية سابقا لتفقد أعمال التطوير والرصف بعد ازالتها كما تفقد منشأة فؤاد البحرية العشوائية تمهيدا لاخلائها من السكان ونقلهم الى العمارات المخصصة لهم اسوة بسكان منشأة فؤاد القبلية والتى تم ازالتها ونقل سكانها للعمارات الجديدة بجوار سوق الجملة بكفر الشيخ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما