بالصور. محافظ يتفقد أعمال التطوير والرصف بمدينة كفرالشيخ ويناقش مشاكل المواطنين

تفقد المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ ، صباح اليوم الأربعاء ، بمدينة كفر الشيخ لتفقد أعمال تطوير الميادين وأعمال الرصف الجارية بحى القنطرة البيضاء بكفر الشيخ برفقة اللواء حسين الطاهر السكرتير العام المساعد واللواء محمود مطاوع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ .

حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد ميدان العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبد العزيز ال مسعود ملك المملكة العربية السعودية الواقع على رافد الطريق الدولى طنطا كفر الشيخ والجارى توسعته وتطويرة للمرحلة قبل النهائية .

كما تفقد المحافظ اعمال توسعة وتطوير طريق “المحلة / كفر الشيخ” ضمن مراحلة النهائية وتفقد أعمال التطوير الجارية بميدان القنطرة امام مرور كفر الشيخ وتفقد أعمال الرصف الجارية بشوارع حى القنطرة بعد توسعتها ورد الشىء لاصله من اعمال توصيل الغاز للمنازل والمعتمد لرصفها مبلغ 4 أربعة مليون جنية .

, التقى المحافظ بأهالى القنطرة واستمع لمطالبهم المتعلقة بزيادة أعمال رصف الشوارع وتوسعة كوبرى ميت علوان لاستيعاب السيارات ومنع تكدسها على جانبى الكوبرى وسرعة رد الشىء لاصلة من اعمال الحفر الخاصة بتوصيلات الغاز الطبيعى للمنازل .

وقد أعطى المحافظ تعليماته لرئيس مدينة كفرالشيخ بسرعة رد الشىء لاصلة وتسوية وتوسعة شوارع القنطرة قبل اجراء اعمال الرصف والتطوير .

وعقب ذلك توجه المحافظ لرافد الطريق الدولى ( طريق صلاح سالم ) بمنشأة فؤاد القبلية سابقا لتفقد أعمال التطوير والرصف بعد ازالتها كما تفقد منشأة فؤاد البحرية العشوائية تمهيدا لاخلائها من السكان ونقلهم الى العمارات المخصصة لهم اسوة بسكان منشأة فؤاد القبلية والتى تم ازالتها ونقل سكانها للعمارات الجديدة بجوار سوق الجملة بكفر الشيخ.