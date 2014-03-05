محافظ السويس يفتتح معرض نماذج بمدرسة موسي بن نصير التجريبية‎

افتتح اللواء العربى السروى محافظ السويس ، صباح اليوم الأربعاء ، معرض الوسائل التعليمية الذى ينظمه التوجيه العام لمرحلة رياض الأطفال بمدرسة موسى ابن نصير .

رافق المحافظ كلا من عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس والمهندس محمد مرسى السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات التعليم بالمحافظة .

ويضم المعرض الذى نظمته مرحلة رياض أطفال أعمال 107 مدرسة بالسويس وذلك تحت اشراف أمنية محمد بيومى الموجه العام لمرحلة رياض الأطفال بالسويس

ومن جانبه ـ اشار أيمن فهمى ، المستشار الاعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس، ان هذا المعرض يخدم 8 مجالات لتعلم تلاميذ مرحلة رياض الأطفال ومنهج “حقى العب وابتكر “.

وأكد “فهمى” بان اللواء العربى السروى اشاد بجهود القائمين على هذا المعرض ومشرفى رياض أطفال .