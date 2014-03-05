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داخلية “حماس”: محمود عزت غير موجود بغزة

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داخلية “حماس”: محمود عزت غير موجود بغزة داخلية “حماس”: محمود عزت غير موجود بغزة

محمود عزت نائب المرشد العام

نفي الناطق باسم وزارة الداخلية بحكومة غزة (حماس) إسلام شهوان صحة الأنباء التي أفادت بمقتل نائب مرشد جماعة “الإخوان المسلمين” الدكتور محمود عزت منذ أيام في غزة.

وقال شهوان – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن “هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة ولا تستأهل الرد”.. مؤكدا أن نائب مرشد “الإخوان” غير موجود في غزة مطلقا.

وكانت حركة “إخوان بلا عنف” قد ذكرت في بيان على صفحتها بموقع “فيس بوك” اليوم أن “مصادر بالجماعة أكدت مقتل محمود عزت منذ أيام على أيدى جماعات مسلحة في فندق بقطاع غزة.. إلا أن الجماعة تخفي حاليا الخبر للمحافظة على الروح المعنوية لأبنائها”.

/أ ش أ/

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