أحمد يونس: سعيد بنجاح برنامج “ع القهوة”

أكد المذيع أحمد يونس أن برنامجه الجديد “حياتنا” سيتم اذاعة أولي حلقته، يوم الجمعة المقبلة، في الساعة 1 ظهرا، علي إذاعة “نجوم F.M”، وسيشاركه في تقديم البرنامج دكتور سعد الدين هلالي وهو أستاذ الفقه المقارن بالأزهر الشريف، مشيرا أن البرنامج يناقش كل ما يتعلق بالأشياء الحياتيه التي تهم المواطن المصري وتحديدا مستمعي الإذاعة، وسيتطرق في أول حلقات البرنامج بالحديث عن التعاملات البنكية وهو آمر يهم الكثير من المواطنين في ظل حالة الالتباس التي تأتي للكثير حول الفوائد والقروض وغيرها من الأشياء.

وأضاف يونس، أن البرنامج ليس له الهدف منه الحديث عن “الحلال والحرام” بالشكل المتعارف عليه بالبرامج الدينية، ولكننا نعرض فيه جميع آراء الآئمة والفقهاء علي أن يكون القرار النهائي لصاحب المشكلة فيما يريد وله مطلق الحرية في قراره، لاسيما وأن البرنامج يهتم بالرد علي جميع اسئلة المستمع في كل الآمور وليس الشأن الديني فقط.

من ناحية آخري أعرب يونس عن سعادته بالنجاح الكبير الذي يحققه ببرنامجه الآخر “ع القهوة” موضحا ن هذا النجاح يعد مسئولية كبيرة عليه ويحرص علي تقديم ما يطلبه منه مستمعي إذاعة “نجوم F.M”، كما أن برنامجه أصبح رقم 1 علي موقع تواصل الاجتماعي “توتير” في “الهاشتاج” عدا يوم الجمعة فقط بسبب برنامج “البرنامج” وهو يدل علي النجاح الكبير للبرنامج.

واختتم يونس حديثه أن هناك اختلاف كبير بين برنامجي “ع القهوة” و”حايتنا” لأن كل منهما يخاطب فئة محددة، ولا يوجد تشابه بينهما علي الإطلاق، متمنيا أن يكون دائما عند حسن ظن جمهوره من مستمعي إذاعة “نجوم F.M”.