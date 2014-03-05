محافظ القاهرة: المواطن سيشعر قريبا بتغيير ملموس فى قضية العشوائيات

أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة أن أجهزة المحافظة لا تألوا جهدا فى توفير كل الدعم المالي والمعلوماتي الاستشاري لحل مشكلة العشوائيات كأحد أهم الملفات ذات الأولوية فى استراتيجية المحافظة سواء بالتعاون مع الأجهزة الحكومية أو بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص..مشيرا إلى البدء عملياَ فى تنفيذ البروتوكول المثمر لتطوير العشوائيات والذي يأتي كنموذج إيجابي لمواجهة تلك الظاهرة وقريباَ سيشعر المواطن بنتائج هذا التطوير وتوفير الخدمات الأساسية داخل منطقته.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة اليوم لعدد من المواقع والمناطق العشوائية غير المخططة لمتابعة سير أعمال التطوير التنفيذية بها بما يتلائم ومتطلباتها العمرانية والاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة تطبيقاَ لبروتوكول التعاون بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات وإدارة الأشغال العسكرية كجهة تنفيذ لتطوير 17 منطقة عشوائية ذات الأولوية داخل 11 حيا من أحياء القاهرة.

واستهل المحافظ جولته بزيارة منطقة عزبة أبو حشيش وهى منطقة غير مخططة تقع على مساحة حوالى 10 أفدنة، ويبلغ عدد سكانها حوالى 6 ألاف نسمة، وتفتقر لكثير من الخدمات والمرافق، كما تضم بعض المباني المهدمة والمتدهورة.

وأكد المحافظ أن مخطط التطوير الذي ستشهده عزبة أبو حشيش بحدائق القبة سيشمل عددا من الأنشطة التي تهدف إلى رفع كفاءة متطلبات المنطقة عمرانيا واجتماعياَ واقتصادياَ، حيث سيتم إزالة كافة المباني المحترقة وإعادة البناء من جديد، ومد شبكات الصرف الصحي فى بعض أجزاء العزبة مع رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي القائمة بطول065ر3 م، مع رصف كامل لكل الطرق الرئيسية والمحيطة بالأسفلت وتبليط الشوارع الداخلية بالانترلوك، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع الداخلية والخارجية.

وأضاف أنه سيتم أيضا تدعيم المنطقة بشبكة حديثة لمكافحة الحريق، وعلى مستوى التطوير البشرى والاجتماعي ستشهد عزبة أبو حشيش إنشاء مركز ثقافي اجتماعي متعدد الأغراض أسفل كوبري 6 أكتوبر بمساحة 200ر1 م2، وإقامة وتجهيز ملاعب رياضية للشباب بمساحة 000ر2 م2، واستغلال المساحات الخالية أسفل الكوبري فى إنشاء سوق تجارى حديث بمساحة 500ر1 م2 لخدمة أهالي المنطقة.

وأكد المحافظ على ثقته فى رجال القوات المسلحة وقدراتهم فى الانتهاء من مشروع التطوير بالمنطقة وفقاَ للجداول الزمنية المحددة حتى يشعر المواطن داخل تلك المناطق بالآثار الإيجابية للتطوير على أرض الواقع، مشددا على أجهزة المحافظة والأحياء بضرورة التعاون مع الفريق الاستشاري ومهندسي الشركات المنفذة وتوفير كل الدعم اللازم لهم من حيث التصاريح والتراخيص المطلوبة وخلافه وتذليل كافة العقبات أمامهم.

كما تفقد المحافظ منطقة عزبة أبو ليلة بحي الزاوية الحمراء بالمنطقة الشمالية وتقع على مساحة 31 فدانا تقريباَ، وتعد من المناطق العشوائية غير المخططة المكتظة بالسكان (حوالى 24 ألف نسمة) وتعانى من مشاكل الصرف الصحي وسوء حالة الرصف والشوارع الممهدة، وسوف يشمل مشروع التطوير بها إحلال كاملا وتجديدا لخطوط الصرف الصحي، ورفع كفاءة الإنارة بالكوابيل وتجديدها بالكامل فى الشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى أعمال الرصف وتبليط الشوارع، وإنشاء شبكة متكاملة لمكافحة الحريق.

ثم انتقل المحافظ لمتابعة سير أعمال توسعة وتطوير شارع امتداد رمسيس وحتى محور المشير ليصبح اتجاه واحد بعرض 6 حارات من تقاطعه مع شارع مصطفى النحاس وحتى تقاطعه مع محور الشهيد.

أ ش أ