البدري فرغلي: حكومة الببىلاوي تتحمل مسئولية إضرابات العمال

قال الدكتور البدرى فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أن حكومة الببلاوي السابقه هي المتسسببه في في حالة الإضرابات التي شهدتها مصر مؤخرا ، مؤكدا على ان الحكومة تسببت في إقصاء القطاع العام والخاص وقطاع الاعمال، حيث وضعت الحد الأدني للأجور للجهاز الإداري بالدولة فقط، بالرغم من أحقية باقي القطاعات بتطبيق ذلك عليها.

وأنذر البدري خلال المؤتمر الذي عقد صباح اليوم بنادي اسمنت حلوان أنه في حالة عدم تحقيق المطالب المتمثلة في الحد الادني للمعاشات وتحسين احوال المعاشات واسترداد اموال التأمينات فإن العمال سيعتصمون امام مجلس الوزراء.