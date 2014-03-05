بالصور.. تراكم أكوام القمامة بمناطق جولة محافظ القاهرة بالزاوية الحمراء

رصدت كاميرا "اليوم السابع"، اليوم الأربعاء، خلال جولة محافظ القاهرة، الدكتور جلال السعيد، ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻫﺎئلة ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎنى ﻭﺗﺭﺍﻛﻤﺎﺕ القمامة على جانبى ﺍﻟﻂﺮﻕ، فضلا عن انتشارها بالشوارع الرئيسية بحى الزاوية الحمراء، مما يؤدى إلى تشويه الهيكل العمرانى، وتزايد الروائح الكريهة، ويهدد بانتشار الأوبئة، حيث تعد هذه الأحياء من أكبر التجمعات السكنية لمحافظة القاهرة.

وتم رصد انتشار العديد من الأكشاك التابعة لحى الزاوية والتى تستخدم لبيع أرغفة الخبز للمواطنين، وتحويلها إلى مهنة أخرى غير قانونية.

وطالب السكان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بضرورة تدخل رئيس حى الزاوية اللواء العربى الحسينى، لحل هذه المشكلة التى باتت تؤرقهم، من خلال توفير العدد الكافى من الحاويات وتفريغها فى الأوقات المناسبة تفاديًا لتبعثر القمامة والأوساخ بالأرصفة الرئيسية لهذا الحى.