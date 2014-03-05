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الجنايات ترفض طعن النيابة العامة علي قرار اخلاء سبيل 44 متهما إخوانياً بالمنيا

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الجنايات ترفض طعن النيابة العامة علي قرار اخلاء سبيل 44 متهما إخوانياً بالمنيا الجنايات ترفض طعن النيابة العامة علي قرار اخلاء سبيل 44 متهما إخوانياً بالمنيا

أرشيفية

رفضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار رياض الغزالي الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة علي قرار اخلاء سبيل 44 متهما إخوانيا في أحداث العنف الماضية ، وأيدت حكم محكمة الأستئناف بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة 3 الاف جنيه عن كل متهم.

كانت أجهزة الامن بالمنيا قد تمكنت من القاء القبض علي 44 اخوانيا متهمين بأحداث الشغب التي وقعت بمنتصف أغسطس من العام الماضي بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة وتم عرضهم علي محكمة استئناف المنيا التي قررت اخلاء سبيلهم بكفالة مالية 3 الاف جنيه عن كل واحد.

وعلي جانب اخر قررت محكمه جنح استئناف المنيا تجديد حبس 12 اخوانيا بمركز ديرمواس جنوب المحافظة 15 يوما لاتهامهم بإثارة الشغب والتحريض علي العنف وخرق قانون التظاهر.

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