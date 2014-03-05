ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم

أغلقت جلسة البورصة المصرية تعاملات اليوم على صعود جماعي لمؤشراتها، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب، ليربح رأسمالها السوقي 3 مليارات و800 مليون جنيه، ليغلق على قيمة سجلت 490 مليار و997 مليون جنيه، مدعوماً بأحجام وقيم تداولات مرتفعة نسبياً، ما يدعم من استقرار المؤشر الرئيسي فوق مستوى 8000 نفطة.

وتم التداول على إجمالي 304 مليون و468 ألف سهم، بقيمة إجمالية ملياراً و55 مليون جنيه، من خلال تنفيذ 36 ألف و16 صفقة، تمت على أسهم 186 شركة، صعد منها 119، بينما تراجعت 51 شركة.

صعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.62%، بمقدار 7 نقاط، ليسجل 1,109.63 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.69%، بمقدار 5 نقاط، ليسجل 649.19 نقطة.

صعد أيضاً مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.62%، بمقدار 7 نقاط، ليسجل 1,109.63 نقطة.