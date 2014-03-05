وزير الاتصالات يجتمع مع قيادات الوزارة ويطالب برفع كفاءة وتحسين جودة الخدمات

اجتمع المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، اليوم /الأربعاء / بقيادات الوزارة والجهات التابعة لها للتوجيه بمهام الفترة المقبلة وتنسيق العمل.

> وأكد الوزير ـ في بيان له اليوم ـ على ضرورة العمل الجاد والتفهم الكامل لحساسية المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد والاستمرار في تنفيذ خارطة الطريق وما يستلزمه ذلك من ضرورة إرساء قواعد الشفافية والشراكة الجادة والفاعلة مع شركاء العمل من شركات محلية وعالمية ومنظمات العمل المدني.

> وطالب الوزير من التنفيذيين بالوزارة العمل على رفع كفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في مجال الاتصالات (التليفون الثابت أو المحمول والانترنت) ، وخدمات البريد والخدمات الحكومية، وأعطى مثال على ذلك بضرورة العمل على توافر خدمات الاتصالات بالمناطق النائية بالبلاد في سيناء، والبحر الأحمر، وحلايب وشلاتين قبل 30 يونيو 2014.

> وشدد على ضرورة إنجاح عملية الانتخابات المقبلة (الرئاسية ومجلس النواب) وخاصة بعد النجاح الذي تحقق خلال مرحلة الاستفتاء على الدستور ، وذلك بالتعاون والتكامل مع اللجنة العليا للانتخابات ووزارات الداخلية، والتنمية الإدارية والمحلية ومصلحة الأحوال المدنية ، حيث ستوفر الوزارة ألف جهاز قارئ لبطاقة الرقم القومي استعدادا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتنسيق وتقديم الخدمات اللازمة لضمان التشغيل الأمثل للنظام المتكامل.

> وطالب الوزير التركيز خلال المرحلة القادمة على تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة المعنية بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتي ستنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ، ومنها مشروع نشر مكاتب التوثيق والسجل العيني العقاري بالتعاون مع وزارة العدل، ومشروع التأمين الصحي بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي ، ومشروع الحيازة الزراعية، ومبادرة التدريب من أجل التشغيل والتي تهدف إلى تدريب 4925 متدربا وخلق 2235 وظيفة جديدة بإجمالي تكلفة تبلغ 43.8 مليون جنيه.

> وأكد على أهمية تنفيذ أعمال المشروعات الكبيرة بحرفية وجودة عالية ومنها توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة Broadband للوزارات والجهات التابعة لها الري، والزراعة، والعدل، والصحة، والشباب، والتربية والتعليم، والبحث العلمي، العاملة ، واستكمال العمل في تنفيذ 163 مشروعا في مجالات الصحة ، التعليم، البحث العلمي، والسياحة، والتدريب والتنمية البشرية، والثقافة، والبيئة، والقضاء، وتطوير بيئة العمل بالجهات الحكومية بموجب 39 بروتوكول تعاون كان قد تم توقيعهم مع الهيئات والجهات الحكومية المختلفة ، وضخ استثمارات جديدة في منطقة المعادي التكنولوجية والاستعداد للبدء في طرح مناقصة عالمية بهذا الشأن ، وتخصيص أراضي للبدء في إنشاء خمسة مناطق تكنولوجية جديدة في محافظات أسوان، أسيوط، بنى سويف، المنوفية (السادات)، الإسكندرية (برج العرب) وتشكيل لجنة لوضع كراسة شروط ومواصفات للطرح على بيوت الخبرة الهندسية لعمل الدراسات والمخطط العام لهذه المناطق الجديدة.

> وأشار إلى بحث خطوات إنشاء فرع جديد لمعهد تكنولوجيا المعلومات بجامعة قناة السويس وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية Intel – Microsoft – Mentor Graphics – Nokia ، بالإضافة إلى مساهمات المعهد في التحضير البنية المعملية والبشرية لخدمة صناعة الإلكترونيات في 6 جامعات مصرية وهي القاهرة، عين شمس ، الإسكندرية ، أسيوط ، المنوفية ، أسوان ، وبحث الاستعدادات اللازمة لمسابقة “تمكين 2014″ لدعم وتمكين ذوي الإعاقة والتي ستعلن يوم الجمعة المقبلة بالتعاون مع وزارة البحث العلمي بتمويل يصل إلى 4.5 مليون جنيه ، وخطوات تنفيذ مبادرة الألف مدرسة لدعمهم تقنيا بتكلفة تتخطى 30 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2013 / 2014 ، وتأهيل مراكز ذوى الاحتياجات الخاصة ب23 جامعة.

> وأكد على ضرورة التركيز على العنصر البشري من خلال تحسين أوضاع العاملين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال زيادة الحوافز وتخفيض رواتب قيادات الوازرة بنسبة تتراوح بين 10- 18 % مع رفع الحد الأدنى لنسبة كبيرة من العاملين ، وتعديل مجالس الإدارات في الجهات التابعة وانضمام كفاءات جديدة.

> كما أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،على ضرورة ترشيد النفقات العامة بالقطاع والعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتفعيل التواصل معهم من خلال الزيارات الميدانية في العمل وتقليل الأعمال المكتبية قدر المستطاع.

أ ش أ