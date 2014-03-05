وزير خارجية جنوب السودان يزور مصر 8 مارس

أعلن سفير جنوب السودان فى القاهرة أنتونى كون، أن وزير خارجية بلاده الدكتور برنابا مريال بنجامين سيقوم بزيارة إلى مصر خلال الفترة من 8 إلى 12 مارس الجارى، وقال فى تصريحات صحفية أن الوزير سيلتقى خلال الزيارة بمسئولين فى الحكومة المصرية، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المختلفة.

وأضاف أن الوزير سيشارك فى أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية فى دورته الحادية والأربعين بعد المائة التى ستنطلق يوم الأحد المقبل، تلبية للدعوة المقدمة من الأمين العام للجامعة العربية دكتور نبيل العربى لتنوير الجامعة بمجرى الأحداث فى جنوب السودان.

وأشار كون أن الوزير سيعقد مؤتمراً صحفياً فى ختام زيارته لمصر لشرح نتائج الزيارة وإطلاع وسائل الإعلام على الأوضاع فى جنوب السودان.