اغتيال “محمود عزت” مرشد الإخوان المؤقت على يد مجموعة مسلحة بقطاع غزة

كتب : محمد منسي

ذكرت حركة “إخوان بلا عنف”، في بيان لها، أن مجموعة مسلحة نجحت فى اغتيال المرشد المؤقت لجماعة الإخوان “محمود عزت”، خلال إقامته باحدى الفنادق بقطاع غزة، منذ عدة أيام، مضيفة أنها لم تتأكد بشكل كامل من صحة الخبر.

وأضافت الحركة، عبر صفحتها عبر “فيسبوك” أن قيادات الجماعة الإرهابية، تحاول الآن التغطية على فشلهم، عن طريق إشعال نار الفتنة بكل السبل.

وكانت مصادر قد ذكرت فى وقت سابق، أن المرشد العام المؤقت لجماعة الإخوان محمود عزت تواجد في قطاع غزة، وكان يقيم في فندق بيتش هوتيل، لإدارة العمليات العسكرية التي يخططها ضد الجيش والشرطة في سيناء.

وكان الدكتور ثروت الخرباوى، القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين، قد كشف عقب فض اعتصامى رابعه والنهضة، والقبض على قيادات جماعة الإخوان، أن الدكتور محمود عزت المرشد الحالى للجماعة بارعاً فى صناعة «القنابل اليدوية»، وإدارة التنظيمات السرية، مضيفاً أنه كان يدرب الأفراد على حمل السلاح باحدى مراكز محافظة الشرقية.

وقال الخرباوى أن عزت يدير كل شىء الآن بالجماعة من فندق بيتش فى غزة، ولديه كافة الصلاحيات بإصدار الأوامر ووضع الخطط، مضيفاً «عزت متمرس فى إدارة التنظيمات السرية ونعرف جميعاً أنه كان ضمن المتهمين الرئيسين فى قضية 65 الشهيرة».